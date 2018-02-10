Muğla’dan şok iddia
TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Muğlaspor'un Başkanı Haluk Beyimoğlu, Berkay Günay'ın yasa dışı bahise karıştığı için gönderildiğini açıkladı. Beyimoğlu, "Bana yasa dışı bahis mafyasının kucağına düştüğünü söyledi. Kulübün böyle bir şey ile anılmaması için gönderdim" diye konuştu.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:06
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Muğla’dan şok iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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