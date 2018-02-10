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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    ’dan şok iddia

    Muğla’dan şok iddia
    3. Lig 2. Grup ekibi Muğlaspor'un Başkanı Haluk Beyimoğlu, Berkay Günay'ın yasa dışı bahise karıştığı için gönderildiğini açıkladı. Beyimoğlu, "Bana yasa dışı bahis mafyasının kucağına düştüğünü söyledi. Kulübün böyle bir şey ile anılmaması için gönderdim" diye konuştu.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:06
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