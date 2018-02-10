Sarıyer’i konuk eden Eyüpspor, Serkan ve Atakan ile 2-0 kazanıp 24 puana yükseldi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 21. haftanın açılış mücadelesinde Eyüpspor, Sarıyer'i ağırladı. İlk yarıyı, bir dönem G.Saray'da oynayan Serkan Çalık'ın golüyle 1-0 önde kapatan eflatun sarılılarda; 74'te Atakan uzaklardan 90'a vuruşuyla skoru belirledi: 2-0. Eyüp bu sonuçla puanını 24'e yükseltirken, Sarıyer 30'da kaldı. Tecrübeli futbolcu Serkan Balcı'nın Eyüp tribününden gelen küfüre karşılık vermesi ise maça damgasını vurdu. Ağız dalaşının devam etmesi üzerine tecrübeli oyuncu maçı sol kanatta tamamladı
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Eyüp, Sarıyer’i devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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