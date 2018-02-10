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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    , ’i devirdi

    Eyüp, Sarıyer’i devirdi

    ’i konuk eden Eyüpspor, Serkan ve ile 2-0 kazanıp 24 puana yükseldi

    2. Lig 'ta 21. haftanın açılış mücadelesinde Eyüpspor, 'i ağırladı. İlk yarıyı, bir dönem G.Saray'da oynayan Serkan Çalık'ın golüyle 1-0 önde kapatan eflatun sarılılarda; 74'te uzaklardan 90'a vuruşuyla skoru belirledi: 2-0. bu sonuçla puanını 24'e yükseltirken, Sarıyer 30'da kaldı. Tecrübeli futbolcu 'nın Eyüp tribününden gelen küfüre karşılık vermesi ise maça damgasını vurdu. Ağız dalaşının devam etmesi üzerine tecrübeli oyuncu maçı sol kanatta tamamladı
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:02
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