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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    , Denizlispor'u tek golle geçti

    Elazığspor, Denizlispor'u tek golle geçti

    1. Lig'in 21. haftasında , Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

    Stat: Elazığ Atatürk

    Hakemler: Onur Karabaş, Murat Temel, Mehmet Ali Akkor

    Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Sezgin Coşkun, (Dk. 82 Adem Alkaşi), Murat Akça, Canberk Dilaver, Tatos (Dk. 88 ), , Elmar, Tom, Hora (Dk. 46 Halil İbrahim Pekşen), Diarra

    Denizlispor: Asil Kaan Güler, Burak Altıparmak, (Dk. 23 Taşkın İlter), , , Hasan Kılıç, Alperen Babacan, Ziya Alkurt (Dk. 71 Mehmet Akyüz), Kappel (Dk. 56 İsmail Haktan Odabaşı), Barış Örücü, Friday

    Gol: Dk. 63 Diarra ()

    Sarı kartlar: Dk. 44 Cenk Güvenç (Denizlispor)

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:43
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