Elazığspor, Denizlispor'u tek golle geçti
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Elazığspor, Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Onur Karabaş, Murat Temel, Mehmet Ali Akkor
Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Sezgin Coşkun, Orhan Şam (Dk. 82 Adem Alkaşi), Murat Akça, Canberk Dilaver, Tatos (Dk. 88 Mertan Caner Öztürk), Alpaslan Öztürk, Elmar, Tom, Hora (Dk. 46 Halil İbrahim Pekşen), Diarra
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Burak Altıparmak, Canberk Aydın (Dk. 23 Taşkın İlter), Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Hasan Kılıç, Alperen Babacan, Ziya Alkurt (Dk. 71 Mehmet Akyüz), Kappel (Dk. 56 İsmail Haktan Odabaşı), Barış Örücü, Friday
Gol: Dk. 63 Diarra (Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Cenk Güvenç (Denizlispor)
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:43
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Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
KMehmet Avrupadaki takimlar nasil kaldiriyor bu mac trafigini gidip sorsun ona göre antrenman planini degistirsin.
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Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
cahilliğin bukadarı sanki sizin takım gidecektide bjk engel oldu lafa bak sz hangi dandik takıma elendiniz de gidemediniz sen bana onu hatırlatıver bi
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Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
bjkli 3 takıma daha şans verilmişti, ama mahalle takımlarına elendikleri için, sadece süt kupasında mücadele edebiliyorlar.
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