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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Demirspor nefes aldı

    Demirspor nefes aldı

    Lig sonuncusu rakibini deplasmanda Gege, Lalawele ve Gökhan’ın (kendi kalesine) attığı goller ile mağlup eden , 3 basamak birden yükselirken taraftarına umut verdi

    Spor Toto 1. Lig'de 21. haftanın açılış maçında dibe demir atan 'a konuk olan , 3 puanı 3 golle altı: 3-0. Gaziantep Stadyumu'nda 831 kişinin izlediği ve Ramazan Keleş'in yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını Gege Marques'in golüyle 1-0 önde kapayan Demirspor, ikinci yarıya da golle başladı. Henüz 46. dakikada Atakora Lalawele'nin golüyle 2-0 geriye düşen ev sahibi 'da moraller iyice bozuldu. 90+1'de Tambe'nin vuruşu, Gökhan Çamur'a çarparak filere gitti: 0-3. 4 puanda kalan Gaziantepspor, ligde kalma umtularını iyice azaltırken, 24 puana yükselen ve maç fazlasıyla 13. sıraya çıkan Demirspor, önümüzdeki hafta evinde 'u ağırlayacak.

    'Uğur'lu geldi
    Ligde 3 hafta sonra galibiyetle tanışan 'da bu sonucu en çok sevinen hiç kuşkusuz teknik direktör Mustafa Uğur idi. Tecrübeli hoca, Demirspor ile çıktığı ilk maçından deplasman zaferiyle ayrılmanın mutluluğunu yaşarken, taraftarlara da olumlu mesajlar verdi.

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:59
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