Demirspor nefes aldı
Lig sonuncusu rakibini deplasmanda Gege, Lalawele ve Gökhan’ın (kendi kalesine) attığı goller ile mağlup eden Adana Demirspor, 3 basamak birden yükselirken taraftarına umut verdi
Spor Toto 1. Lig'de 21. haftanın açılış maçında dibe demir atan Gaziantepspor'a konuk olan Adana Demirspor, 3 puanı 3 golle altı: 3-0. Gaziantep Stadyumu'nda 831 kişinin izlediği ve Ramazan Keleş'in yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını Gege Marques'in golüyle 1-0 önde kapayan Demirspor, ikinci yarıya da golle başladı. Henüz 46. dakikada Atakora Lalawele'nin golüyle 2-0 geriye düşen ev sahibi Gaziantepspor'da moraller iyice bozuldu. 90+1'de Tambe'nin vuruşu, Gökhan Çamur'a çarparak filere gitti: 0-3. 4 puanda kalan Gaziantepspor, ligde kalma umtularını iyice azaltırken, 24 puana yükselen ve maç fazlasıyla 13. sıraya çıkan Adana Demirspor, önümüzdeki hafta evinde Boluspor'u ağırlayacak.
'Uğur'lu geldi
Ligde 3 hafta sonra galibiyetle tanışan Adana Demirspor'da bu sonucu en çok sevinen hiç kuşkusuz teknik direktör Mustafa Uğur idi. Tecrübeli hoca, Demirspor ile çıktığı ilk maçından deplasman zaferiyle ayrılmanın mutluluğunu yaşarken, taraftarlara da olumlu mesajlar verdi.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:59
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Maçlar ertelensin!
Toplam 1
Yorum
Haydar İnsanoğlu doyumsuz dedikleri bu olsa gerek. Zaten 2 yıldır yapılan yardımlarla bedavadan akla hayale gelmeyen başarılar(sanal) verilmedi mi?
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Fenerbahçe Doğuş, Bamberg'i devirdi
Toplam 1
Yorum
dünya takımı avrupa bize dar geliyor.....................................................
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Orman: Beşiktaş'a yardım edilmesi lazım
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Hadi yoluna sen FB nin arkasından oyun çevireceksin Gökhan,Caner,Lensi alacaksın ondan sonrada bu maçın iptalini isteyeceksin hadi yolunagit
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