Demirspor nefes aldı

Spor Toto 1. Lig'de 21. haftanın açılış maçında dibe demir atan Gaziantepspor'a konuk olan Adana Demirspor, 3 puanı 3 golle altı: 3-0. Gaziantep Stadyumu'nda 831 kişinin izlediği ve Ramazan Keleş'in yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını Gege Marques'in golüyle 1-0 önde kapayan Demirspor, ikinci yarıya da golle başladı. Henüz 46. dakikada Atakora Lalawele'nin golüyle 2-0 geriye düşen ev sahibi Gaziantepspor'da moraller iyice bozuldu. 90+1'de Tambe'nin vuruşu, Gökhan Çamur'a çarparak filere gitti: 0-3. 4 puanda kalan Gaziantepspor, ligde kalma umtularını iyice azaltırken, 24 puana yükselen ve maç fazlasıyla 13. sıraya çıkan Adana Demirspor, önümüzdeki hafta evinde Boluspor'u ağırlayacak.



'Uğur'lu geldi

Ligde 3 hafta sonra galibiyetle tanışan Adana Demirspor'da bu sonucu en çok sevinen hiç kuşkusuz teknik direktör Mustafa Uğur idi. Tecrübeli hoca, Demirspor ile çıktığı ilk maçından deplasman zaferiyle ayrılmanın mutluluğunu yaşarken, taraftarlara da olumlu mesajlar verdi.