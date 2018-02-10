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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Başkan moral verdi

    Başkan moral verdi
    idmanını takip eden Başkan Ahmet Güral Karayılmaz, "Görevimiz süresince her zaman yanınızda olacağız. Sizlerden sadece oyununuza odaklanmanızı istiyoruz. Gerisini bize bırakın" diyerek yarınki maçı öncesi futbolculara moral verdi.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:24
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