Başkan moral verdi
Samsunspor idmanını takip eden Başkan Ahmet Güral Karayılmaz, "Görevimiz süresince her zaman yanınızda olacağız. Sizlerden sadece oyununuza odaklanmanızı istiyoruz. Gerisini bize bırakın" diyerek yarınki Erzurum maçı öncesi futbolculara moral verdi.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:24
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
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