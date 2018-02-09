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    09 Şubat 2018, Cuma
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    ’ta Akyel imzaladı

    Zonguldak’ta Akyel imzaladı
    TFF 2. Lig ekibi Kömürspor'da teknik direktörlüğe eski milli futbolcu Fatih Akyel getirildi. Törende madenci bareti takan Akyel, "Bu takımını daha yukarılarda olması gerekiyor. Bunu başarmak için ne gerekiyorsa yapacağız" açıklamasında bulundu.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:30
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