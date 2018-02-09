Volkan Okumak sezonu kapattı
Akın Çorap Giresunspor’da 256 gün sonra Fenerbahçe maçında forma şansı bulan Volkan Okumak'ın sakatlanarak sezonu kapattığı bildirildi.
Geçen sezon Eskişehirspor ile Eskişehir'de oynanan Play-off yarı finalinde sakatlanan Volkan Okumak, sarı-lacivertlilere karşı forma giyerek 256 gün sonra görev almıştı.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:42
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 13
Yorum
umut kongre yaklaştıkca hakemlere federasyona saldırmaya başladılar. Mazlum edebiyatı yapacaklar yine. aziz yıldırım hep bunu yaptı zaten.
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 13
Yorum
umut kongre yaklaştıkca hakemlere federasyona saldırmaya başladılar. Mazlum edebiyatı yapacaklar yine. aziz yıldırım hep bunu yaptı zaten.
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Fener, savunmayı Kilit’ledi!
Toplam 5
Yorum
umut isveç u21 liginin son sırada bulunan ve en çok gol yiyen takımının stoperini transfer etmek? helal olsun valla. tam bu yönetime göre bir iş
Volkan Okumak sezonu kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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