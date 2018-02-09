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    09 Şubat 2018, Cuma
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    sezonu kapattı

    Volkan Okumak sezonu kapattı

    Akın Çorap Giresunspor’da 256 gün sonra Fenerbahçe maçında forma şansı bulan 'ın sakatlanarak sezonu kapattığı bildirildi.

    Akın Çorap Giresunspor'da yeniden sakatlandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe mücadelesinde ikinci yarıda Ahmad Abed'in yerine oyuna giren Okumak, girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanmıştı. Oyuncunun yapılan kontrollerin ardından çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi.

    Geçen sezon Eskişehirspor ile Eskişehir'de oynanan Play-off yarı finalinde sakatlanan Volkan Okumak, sarı-lacivertlilere karşı forma giyerek 256 gün sonra görev almıştı.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:42
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