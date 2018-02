Turuncu-beyazlı takımın genç kalecisi İrfan Can Eğribayat antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sezonun ikinci yarısına iyi başlamayı hedefliyorduk, maalesef üzerimizde bir şanssızlık var. Bireysel hatalardan yediğimiz goller var. Gol pozisyonları girme konusunda herhangi bir sıkıntı çekmiyoruz. Maç içerisinde bir çok gol pozisyona girmemize rağmen sahadan istediğimiz puanlarla ayrılamıyoruz. Şu an takım olarak bütün kredimizi kullandık. Bu süreçten sonra artık bir galibiyet serisi yakalamamız gerekiyor. Sezon sonu en kötü play-off'lar da olmamız gerekiyor. Adanaspor 'un ilk 2'de olması gerekirken orta sıralarda olmamız açıkçası hepimizi çok üzüyor" dedi.Pazartesi günü Gazişehir Gaziantepspor ile zor bir maça çıkacaklarını söyleyen Eğribayat, "Ligimizde kolay maç yok. Her takım birbirini yenecek güce sahip. Gazişehir Gaziantepspor, ikinci devrenin son 3 maçında galibiyetle sahadan ayrıldı. Gazişehir Gaziantepspor'a takım olarak bizim şansımız tutuyor. Bu karışlaşmadan da galibiyetle sahadan ayrılarak üst sıralara çıkmak istiyoruz" diye konuştu.