"Üst sıralara çıkmak istiyoruz"
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor’un genç kalecisi İrfan Can Eğribayat, "Takım olarak üzerimizde bir şansızlık var, Gazişehir Gaziantepspor maçından galibiyetle ayrılarak üst sıralara çıkmak istiyoruz" dedi.
Pazartesi günü Gazişehir Gaziantepspor ile zor bir maça çıkacaklarını söyleyen Eğribayat, "Ligimizde kolay maç yok. Her takım birbirini yenecek güce sahip. Gazişehir Gaziantepspor, ikinci devrenin son 3 maçında galibiyetle sahadan ayrıldı. Gazişehir Gaziantepspor'a takım olarak bizim şansımız tutuyor. Bu karışlaşmadan da galibiyetle sahadan ayrılarak üst sıralara çıkmak istiyoruz" diye konuştu.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:50
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Asamoah geri sayımda
Toplam 3
Yorum
kaya yuto kendini gösterdi ama asamoah her yerde oynuyor gel kara oğlan.
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Güneş’in yeni yardımcısı Pepe
Toplam 3
Yorum
Carsi09 pepe gelecegin besiktas teknik direktörü. Adamda hersey var.
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Fener, savunmayı Kilit’ledi!
Toplam 7
Yorum
Scout Ekib Üyesi Ne demek ne yapıyoruz bu çocuk gökten mi indi canım ? Biz izledik önce sonra takıma önerdik 5 dakikalık video ile kim transfer yapar ?
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