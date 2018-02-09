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    09 Şubat 2018, Cuma
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    ’ten iddialı çıkış: Biz daha ölmedik!

    Slavko Perovic’ten iddialı çıkış: Biz daha ölmedik!
    MANİSASPOR'UN kaptanlarından Slavko Perovic, teknik direktör Taner Taşkın'a övgüler yağdırdı. Sırp forvet, "Böyle bir takımı motive etmek kolay değil. Bir hocadan öte, bir ağabey gibi bize destek olarak, bu zor dönemde elini taşın altına en fazla koyan isimlerden oldu. Taner hocamızla birlikte olmaz denileni yapmak istiyoruz. Biz daha ölmedik" dedi.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:29
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