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    09 Şubat 2018, Cuma
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    ’da kayyum görev dağılımı yapıldı

    <a href="/index/samsunspor?id=2c545305-9730-4028-b51d-8b23ff4de92f" class="" rel="tag">Samsunspor</a>’da kayyum görev dağılımı yapıldı

    'dan yapılan açıklamada, Kayyum Başkanı olarak Samsun Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü ’ın başkan olduğu belirtildi.

    resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
    "Kulübümüze, kulüp genel kurulu tarafından yönetim kurulu seçilip göreve başlayıncaya kadar TMK 427/4 hükmü gereğince, kulübümüzün idari ve sportif faaliyetlerini yürütmek üzere, Samsun 3. Sulh Hukuk Mahkemesi kararı ile , , Suat Çakır, M.Hayri Şen, Mesut Aydoğdu, ve Mehmet Can Yazgan kayyum olarak atanmıştır. Kayyum heyeti 9 Şubat 2018 Cuma günü saat 16.00'da kulüp tesisinde toplanarak görev bölümünü yaparak göreve başlamıştır."

    Kayyum görev dağılımı
    (Kayyum Başkanı), (Başkan Yardımcısı ve Alt Yapı Sorumlusu), Suat Çakır (Futbol Şube Sorumlusu), M. Hayri Şen (Genel Sekreter ve Taraftar İrtibat Sorumlusu), Mesut Aydoğdu (İdari İşler ve Basın Sözcüsü), (Mali İşler Sorumlusu), M. Cem Yazgan (Hukuk İşleri Sorumlusu).

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 19:49
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