Samsunspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüze, kulüp genel kurulu tarafından yönetim kurulu seçilip göreve başlayıncaya kadar TMK 427/4 hükmü gereğince, kulübümüzün idari ve sportif faaliyetlerini yürütmek üzere, Samsun 3. Sulh Hukuk Mahkemesi kararı ile Ahmet Güral Karayılmaz, Nihat Soğuk, Suat Çakır, M.Hayri Şen, Mesut Aydoğdu, Osman Arslan ve Mehmet Can Yazgan kayyum olarak atanmıştır. Kayyum heyeti 9 Şubat 2018 Cuma günü saat 16.00'da kulüp tesisinde toplanarak görev bölümünü yaparak göreve başlamıştır."



Kayyum görev dağılımı

Ahmet Güral Karayılmaz (Kayyum Başkanı), Nihat Soğuk (Başkan Yardımcısı ve Alt Yapı Sorumlusu), Suat Çakır (Futbol Şube Sorumlusu), M. Hayri Şen (Genel Sekreter ve Taraftar İrtibat Sorumlusu), Mesut Aydoğdu (İdari İşler ve Basın Sözcüsü), Osman Arslan (Mali İşler Sorumlusu), M. Cem Yazgan (Hukuk İşleri Sorumlusu).