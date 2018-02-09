Samsunspor 'Kayyım Yönetimi' belli oldu
?SAMSUNSPOR'un olağanüstü kongresinde aday çıkmayınca kayyıma devredilen ardından kulübe, kayyım heyeti atandı.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor'u yönetecek olan kayyım heyeti açıklandı. Samsun Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamadu şu ifadeler kullanıldı: "Samsunspor Kulübü'ne, kulüp genel kurulu tarafından yönetim kurulu seçilip göreve başlayıncaya kadar, TMK 427/4 hükmü gereğince adı belirtilen Samsunspor Kulübü'nün işlerini yürütmek üzere; Samsun 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Esas No:2018/177 ve Esas Karar No:2018/197 kararı ile Ahmet Güral Karayılmaz, Nihat Soğuk, Suat Çakır, Mesut Aydoğdu, Mehmet Hayri Şen, Osman Arslan ve Mehmet Cem Yazgan kayyım olarak atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:02
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 13
Yorum
umut kongre yaklaştıkca hakemlere federasyona saldırmaya başladılar. Mazlum edebiyatı yapacaklar yine. aziz yıldırım hep bunu yaptı zaten.
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 13
Yorum
umut kongre yaklaştıkca hakemlere federasyona saldırmaya başladılar. Mazlum edebiyatı yapacaklar yine. aziz yıldırım hep bunu yaptı zaten.
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Fener, savunmayı Kilit’ledi!
Toplam 5
Yorum
umut isveç u21 liginin son sırada bulunan ve en çok gol yiyen takımının stoperini transfer etmek? helal olsun valla. tam bu yönetime göre bir iş
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