Samsunspor 'Kayyım Yönetimi' belli oldu

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor'u yönetecek olan kayyım heyeti açıklandı. Samsun Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamadu şu ifadeler kullanıldı: "Samsunspor Kulübü'ne, kulüp genel kurulu tarafından yönetim kurulu seçilip göreve başlayıncaya kadar, TMK 427/4 hükmü gereğince adı belirtilen Samsunspor Kulübü'nün işlerini yürütmek üzere; Samsun 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Esas No:2018/177 ve Esas Karar No:2018/197 kararı ile Ahmet Güral Karayılmaz, Nihat Soğuk, Suat Çakır, Mesut Aydoğdu, Mehmet Hayri Şen, Osman Arslan ve Mehmet Cem Yazgan kayyım olarak atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."