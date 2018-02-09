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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Özköylü: Hakemler korkuyor

    Özköylü: Hakemler korkuyor
    ADANASPOR teknik direktörü Osman Özköylü, eleştiri oklarını bir kez daha hakemlere yöneltti. Daha önce 'Ümraniyespor kollanıyor' açıklamasıyla dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, hakemlerin korktukları için doğru kararlar veremediğini söyledi. Bazı maçlarda karar verecekleri anda tedirginlik yaşadıklarını belirten Özköylü, "Belli yerlerden korkuları var diye düşünüyorum. Hakan Ceylan'ın, Ümraniye maçının 90. dakikasında 'ya yapılana penaltı vermemesi akla mantığa uymuyor. Benim kulübümün kaybettiği puanların, futbolcunun alınterinin çalınmasının kime faydası var. Üç hafta sonra gelip maç yönetecekse verilen cezaların da bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:54
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