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    09 Şubat 2018, Cuma
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    ‘Özgüvenimiz arttı’

    ‘Özgüvenimiz arttı’
    'UN forveti Georgios Samaras, "son haftalarda takımın özgüveninin arttığını dile getirerek, "BB Erzurumspor maçına odaklandık. Umarım bu maçta da aynı performansı gösterip iyi sonuç alırız" dedi. Yunan golcü, haftalar geçtikçe daha iyi olduğunu sözlerine ekledi.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:29
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