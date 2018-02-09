MMO’dan Samsunspor’a ziyaret
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyeleri TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’u ziyaret ederek “Başka Samsunspor yok” mesajı verdi.
Ziyarete MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, Başkan Yardımcısı Özkan Er, Sekreter Üye Nail Yolaydın, Sayman Üye Bekir Akarsu, Yönetim Kurulu Üyeleri Umut Gökmen Akkuş, Özgün Meral, Erdi Yıldırım, Ali Dinler, Nuri Özdoğan ve Şube Müdürü Kadir Serkan Atılgan katıldı.
Ziyaret sonrası hafta sonu yapılacak olan Büyükşehir Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdüren Samsunspor'un antrenmanını izleyen heyet, futbolcuların istekli çalışmalarından dolayı memnun kaldı.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:29
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Hasan Şaş'tan küfür tepkisi!
Toplam 1
Yorum
Gslı Küfürü savunmuyorum her kim ediyorsa..Lakin memlekette klavye delikanlıları türedi..Hasan bunu mahkemeye verir sonra bu abi yapma etme der..
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Trabzonspor ve hatalar
Toplam 4
Yorum
bifara 61 dogru söylüyorsunda bunlara göz yummaya devam etmekmidir trabzonspora yakisan yada bir eylemmi yapilmali, mesela hakemler yurtdisindan getir
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'Bu yoldan dönüş yok!'
Toplam 8
Yorum
MURAT ÖZDEMİR HOLLANDALIYA YAPILAN MASRAFI CEBİNDEN ÖDESİN, TEKRAR KONUŞALIM
MMO’dan Samsunspor’a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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