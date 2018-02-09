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    09 Şubat 2018, Cuma
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    MMO’dan ’a ziyaret

    MMO’dan Samsunspor’a ziyaret

    Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyeleri TFF 1. Lig ekiplerinden ’u ziyaret ederek “Başka Samsunspor yok” mesajı verdi.

    Erzurum maçı öncesinde 'u moral vermek için antrenmanı izlemeye giden Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Samsunspor Kayyum Yönetim Kurulu Üyesi Suat Çakır'dan ve Sportif Direktör Coşkun Zeren'den bilgi aldı.

    Ziyarete MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, Başkan Yardımcısı Özkan Er, Sekreter Üye Nail Yolaydın, Sayman Üye Bekir Akarsu, Yönetim Kurulu Üyeleri Umut Gökmen Akkuş, Özgün Meral, Erdi Yıldırım, Ali Dinler, Nuri Özdoğan ve Şube Müdürü Kadir Serkan Atılgan katıldı.
    Ziyaret sonrası hafta sonu yapılacak olan Büyükşehir Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdüren Samsunspor'un antrenmanını izleyen heyet, futbolcuların istekli çalışmalarından dolayı memnun kaldı.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:29
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