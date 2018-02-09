Manisaspor seri peşinde
SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Gaziantepspor'u 3-1 yenip moral bulan düşme potasındaki Grandmedical Manisaspor, yarın Play-Off hesapları yapan Boluspor'a konuk olacak.
Atatürk Stadı'nda Zorbay Küçük'ün görev alacağı maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Konuk Manisaspor'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar geçen sezon kümede tuttuğu eski takımına rakip olacak.
Olağanüstü kongre sürecine kilitlenen Manisaspor'da Teknik Direktör Taner Taşıkn, zor bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Gaziantepspor'u yenip güven kazandık. Tüm olumsuz şartlara rağmen mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Boluspor karşısında futbolumuzu oynayıp puan ya puanlarla evimize dönmek istiyoruz" dedi. Siyah-beyazlılar, sezonun ilk devresinde Boluspor'u evinde 2-1 mağlup etmişti. Bu sezon borçları nedeniyle 9 puanı silinen Tarzan, 14 puanla sondan ikinci sırada bulunuyor.
MANİSASPOR
Göktuğ - Ümit Yasin, Hikmet, Mikic, Kağan, Uğur, Asım, Sebaihi, Bakaki, Timur, Perovic
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:46
-
''5 aylık süreçte kendim değildim''
Toplam 1
Yorum
selcuk bak ne demiş selcuk sen 3 yıl 5 aydır kendinde değilsin vücut bitmiş ağır çekim oynuyosun bence kontrant sonu futbolu bırakmalısın
-
Kayyum tehlikesi!
Toplam 6
Yorum
Mülayim Yeni yasa ile kulüp zararlarını sebep olan başkanlar tarafından ödenmesi mecburi edilsin. Bak o zaman nasıl düzeliyor herşey.
-
'Bu yoldan dönüş yok!'
Toplam 21
Yorum
AKDENİZ BIRAK GİT SEYİRCİ BİLE GELMİYOR KULÜBÜ BİTİRDİNİZ, ALİ KOÇ O STADI DOLDURUR, O ÜNİVERSİTEYİ AÇAR MERAK ETME
Manisaspor seri peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.