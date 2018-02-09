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    09 Şubat 2018, Cuma
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    seri peşinde

    Manisaspor seri peşinde

    SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Gaziantepspor'u 3-1 yenip moral bulan düşme potasındaki Grandmedical , yarın Play-Off hesapları yapan Boluspor'a konuk olacak.

    Atatürk Stadı'nda Zorbay Küçük'ün görev alacağı maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Konuk 'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar geçen sezon kümede tuttuğu eski takımına rakip olacak.

    Olağanüstü kongre sürecine kilitlenen Manisaspor'da Teknik Direktör Taner Taşıkn, zor bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Gaziantepspor'u yenip güven kazandık. Tüm olumsuz şartlara rağmen mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Boluspor karşısında futbolumuzu oynayıp puan ya puanlarla evimize dönmek istiyoruz" dedi. Siyah-beyazlılar, sezonun ilk devresinde Boluspor'u evinde 2-1 mağlup etmişti. Bu sezon borçları nedeniyle 9 puanı silinen Tarzan, 14 puanla sondan ikinci sırada bulunuyor.

    MANİSASPOR

    Göktuğ - Ümit Yasin, Hikmet, Mikic, Kağan, Uğur, Asım, Sebaihi, Bakaki, Timur, Perovic

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:46
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