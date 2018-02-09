Giresunspor, yeni bir sayfa açmak istiyor

Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, ligde gereksiz şekilde çok fazla puan kaybettiklerini belirtti.

Artık puan kaybına tahammülleri olmadığını vurgulayan Kazancıoğlu, Eskişehirspor maçını kayıpsız geçmeleri gerektiğini kaydetti.

Kazancıoğlu, bu maçın Yılmaz Vural yönetimindeki ilk karşılaşma olacağını ifade ederek, "Yeni teknik direktörümüz Yılmaz Vural ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Hocanın tecrübelerine güveniyoruz. Bunun için de takımın başına getirdik. Sezon sonunda hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Fenerbahçe ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında sakatlanan Volkan Okumak'ın çapraz bağlarının koptuğunu belirten Kazancıoğlu, bu futbolcunun sezonu kapattığını aktardı.

Volkan Okumak geçen sezon 29 Mayıs 2017'de Eskişehirspor ile oynanan 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında sakatlanarak, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Sakatlığını atlatarak 7 Şubat Çarşamba günü Fenerbahçe ile oynadıkları maçta 255 gün sonra ilk kez forma giyen Volkan, yine çapraz bağları kopunca sezonu kapatmak zorunda kaldı.