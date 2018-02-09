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    09 Şubat 2018, Cuma
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    , Beyaz Martılar’ı ağırlıyor

    Eyüp, Beyaz Martılar’ı ağırlıyor
    2. Lig 'ta 21. haftanın perdesi 'da açılıyor. 14.30'da start alacak maçta , Sarıyer'i ağırlayacak. Evindeki son 3 maçı kazanan 21 puanlı sarı-lacivertiler, deplasmanda 5 maçtır mağlup olan rakibini geçerek performansını sürdürme peşinde olacak.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:33
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