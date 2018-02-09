Es-Es’te her eve 2 forma

MALİ olarak zor günler geçiren Eskişehirspor, kulübe gelir sağlamak için 'Her eve 2 forma' kampanyası başlattı. Kuruluş yılı olan 1965 ruhu ile mücadelenin öne çıkarıldığı lansmanda başkan Halil Ünal, "Kampanya bir hayli ilgi görüyor. Bütün taraftarımızdan da özel bir ilgi bekliyoruz" dedi.