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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Es-Es’te her eve 2 forma

    Es-Es’te her eve 2 forma
    MALİ olarak zor günler geçiren Eskişehirspor, kulübe gelir sağlamak için 'Her eve 2 forma' kampanyası başlattı. Kuruluş yılı olan 1965 ruhu ile mücadelenin öne çıkarıldığı lansmanda başkan Halil Ünal, "Kampanya bir hayli ilgi görüyor. Bütün taraftarımızdan da özel bir ilgi bekliyoruz" dedi.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:28
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