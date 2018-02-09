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    09 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , ’a bileniyor

    Erzurum, Samsun’a bileniyor
    PAZAR günkü maçının hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor'da teknik direktör , "Zor bir deplasman olacak ama çok iyi hazırlanıyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi 3 puanı almak için mücadele vereceğiz" diye konuştu.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:54
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