Denizlispor'dan yeni start

Elazığ Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi Onur Karabaş yönetecek. Devre arasında yapılan takviyelere rağmen kötü gidişat devam edince Teknik Direktör Reha Erginer'le yollarını ayıran Horoz, sahaya Sportif Direktör Bülent Ertuğrul ve U21 Antrenörü Mustafa Keçeli yönetiminde çıkacak. Bülent Ertuğrul, kazanıp yükselişe geçmek istediklerini söyledi. Mücadele öncesi Denizlispor, kurtuluş hattının 4 puan gerisinde, 17 puanla 16. sırada yer alıyor. Elazığspor'un ise 27 puanı var.

DENİZLİSPOR

Asil Kaan - Alperen, Lazic, Cenk, Kerem Can, Hasan, Barış, Aissati, İsmail Haktan, Ziya, Eze