Denizlispor'dan yeni start
SPOR Toto 1. Lig'de üst üste 2 mağlubiyetle düşme barajından çıkamayan Denizlispor, yarın Elazığspor deplasmanına yeni bir başlangıç yapma hedefiyle çıkacak.
Elazığ Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi Onur Karabaş yönetecek. Devre arasında yapılan takviyelere rağmen kötü gidişat devam edince Teknik Direktör Reha Erginer'le yollarını ayıran Horoz, sahaya Sportif Direktör Bülent Ertuğrul ve U21 Antrenörü Mustafa Keçeli yönetiminde çıkacak. Bülent Ertuğrul, kazanıp yükselişe geçmek istediklerini söyledi. Mücadele öncesi Denizlispor, kurtuluş hattının 4 puan gerisinde, 17 puanla 16. sırada yer alıyor. Elazığspor'un ise 27 puanı var.
DENİZLİSPOR
Asil Kaan - Alperen, Lazic, Cenk, Kerem Can, Hasan, Barış, Aissati, İsmail Haktan, Ziya, Eze
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:55
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''5 aylık süreçte kendim değildim''
Toplam 1
Yorum
selcuk bak ne demiş selcuk sen 3 yıl 5 aydır kendinde değilsin vücut bitmiş ağır çekim oynuyosun bence kontrant sonu futbolu bırakmalısın
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Kayyum tehlikesi!
Toplam 6
Yorum
Mülayim Yeni yasa ile kulüp zararlarını sebep olan başkanlar tarafından ödenmesi mecburi edilsin. Bak o zaman nasıl düzeliyor herşey.
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'Bu yoldan dönüş yok!'
Toplam 21
Yorum
AKDENİZ BIRAK GİT SEYİRCİ BİLE GELMİYOR KULÜBÜ BİTİRDİNİZ, ALİ KOÇ O STADI DOLDURUR, O ÜNİVERSİTEYİ AÇAR MERAK ETME
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