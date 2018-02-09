Demirspor deplasmanda 3 puanı aldı
Adana Demirspor, deplasmanda Gaziantepspor'u 3-0 yendi.
Maçtan dakikalar
35. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde karambol çıktı. Ceza alanı dışından top önüne düşen Aıres Geırton düzgün vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı köşeye bırakarak takımını öne geçirdi. 0-1
46. dakikada Adana Demirspor atağında sağ kanattan topla buluşan Atakora çalımlarla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Atakora düzgün bir vuruşla kaleciyi mağlup ederek farkı ikiye çıkarttı. 0-2
90+1. dakikada ara pasla topla buluşan Tambe kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tambe'nin vuruşunda top Gaziantepsporlu oyunculardan da sekerek ağlarla buluştu. 0-3
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 20:18
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Trabzonspor'da şok: Maça çıkmama kararı!
Toplam 6
Yorum
taraftar Sporcuların maaşını vermeyen kulüp ödül yerine cezalandırılmalıdır. Ligden düşürülmelidir.
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Trabzonspor'da şok: Maça çıkmama kararı!
Toplam 6
Yorum
taraftar Maalesef toplumların gelişmesini engeleyen en önemli unsur kuralsızlıktır , maç saati bir takımın maaşına göre değiştirilmemelidir.
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Trabzonspor'da şok: Maça çıkmama kararı!
Toplam 6
Yorum
ged 61 yabancılar oynuyorda ne oluyor takım yine küme düşme potasında..gönderin hepsini ve basketbol şubesinide kapatın kurtulalım bu rezaletten...
Demirspor deplasmanda 3 puanı aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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