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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Demirspor deplasmanda 3 puanı aldı

    Demirspor deplasmanda 3 puanı aldı

    , deplasmanda 'u 3-0 yendi.

    TFF 1. Lig'in 21. haftasında sahasında ile karşılaştı. Mücadeleyi Adana Demirspor 3-0 kazandı.

    Maçtan dakikalar
    35. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde karambol çıktı. Ceza alanı dışından top önüne düşen Aıres Geırton düzgün vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı köşeye bırakarak takımını öne geçirdi. 0-1
    46. dakikada Adana Demirspor atağında sağ kanattan topla buluşan Atakora çalımlarla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Atakora düzgün bir vuruşla kaleciyi mağlup ederek farkı ikiye çıkarttı. 0-2
    90+1. dakikada ara pasla topla buluşan Tambe kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tambe'nin vuruşunda top Gaziantepsporlu oyunculardan da sekerek ağlarla buluştu. 0-3
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 20:18
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