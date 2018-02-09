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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Boğalar yeni evinde

    Boğalar yeni evinde
    İstanbulspor, 10 yıl boyunca maçlarını Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayacak. Bu sezon iç saha maçlarını Kasımpaşa ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan sarı-siyahlılar, pazar günkü Ümraniye karşılaşmasıyla yeni stattaki serüvenine merhaba diyeceğini duyurdu.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:27
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