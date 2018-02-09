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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Alın terimize leke sürmesinler

    Alın terimize leke sürmesinler
    futbol şube sorumlusu Yılmaz Zehiroğlu, bazı kulüp başkanlarının Rize'nin korunduğu yönünde algı oluşturmaya çalıştığını ifade ederek şunları söyledi: "Sahaya çıkıp mücadele eden bir takımız. Şeffaf ve temiziz. İsteyen gelsin, maçımızı seyretsin. Bizim alın terimize hiç kimsenin leke sürmesini istemiyor ve asla kabul etmiyoruz. Bunu hiç kimse başka yerlere çekmeye çalışmasın." Öte yandan yeşil-mavililerin dünkü sabah idmanına gelen bir grup ana sınıfı öğrencisi ve öğretmenleri, İbrahim Üzülmez'e Çaykur Rizespor tablosu hediye etti.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:01
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