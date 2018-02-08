Spor Toto 1'nci Lig ekiplerinden Samsunspor, 11 Şubat Pazar günü evinde karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde devam ediyor. Teknik adam Engin İpekoğlu gözetiminde çalışan kırmızı-beyazlılar antrenmanı ısınma, düz koşu, şut, 5'e 2 çalışmasının ardından çift kale maçla tamamladı.



Ayrıca kırmızı-beyazlı ekibi kayyum heyeti olarak atanması beklenilen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, TFF Bölge Müdürü İbrahim Güven, Samsunspor Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Çakır, MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Haluk Tan, Makine Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan ve yönetim kurulu üyeleri izledi.

Bu arada, Kırmızı-Beyazlı takımın antrenmanını, Samsunspor'a atanması beklenilen kayyum üyeleri de izledi.