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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Minik öğrencilerden ’a ziyaret

    Minik öğrencilerden Çaykur Rizespor’a ziyaret

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden ’un bugünkü antrenmanı sırasında küçük öğrenciler futbolculara ve teknik heyete ziyarette bulundu.

    bu hafta oynayacağı Altınordu karşılaşmasının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde devam eden çalışmalara bugün özel bir kolejin öğrencileri konuk oldu. Öğrenciler meslek tanıtım etkinlikleri kapsamında teknik ekip ve futbolcularla buluşarak, kendi çizdikleri resimleri futbolculara hediye etti.

    Etkinlik sonrası öğrenciler futbolcularla bir süre top oynayarak, hatıra fotoğrafı çekildi ve kendilerine başarılar diledi.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:43
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