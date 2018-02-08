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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    ’a 25 bin TL prim

    Manisaspor’a 25 bin TL prim
    Son maçta evinde Gaziantepspor'u 3-1 yenip moral bulan düşme hattındaki 'da Boluspor sınavı öncesi yüzler gülüyor. Eski yöneticilerden Mehmet Mustafa Güres, siyah-beyazlı takıma 25 bin TL prim desteğinde bulundu. Genç iş adamları Cemil Meriç ve Berkan Cidani ise antrenman ziyareti yaparak futbolculara baklava ikram etti.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:00
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