Konya'da Eto'o sevinci
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Samuel Eto'o'nun Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkacağını söyledi.
Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek yeni transfer Eto'o'yu bugün ilk 11'de oynatacağını açıkladı. Abdou Traore, Yatabare ve Volkan Şen'in ise sakatlıkları bulunuyor. Galatasaray'da da Denayer ve Fernando sakatlıkları nedeniyle yok.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:09
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
karakartal club brugge ile beşiktaş'ı utanmadan aynı kefeye koyabildiğin için 5. stoperdin zaten :D
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Almanlar, Bruma'yı konuşuyor!
Toplam 6
Yorum
Bruma yeni Robben olacak Bir kaç yıl içinde Bruma yeni Robben olacak. GS yöneticileri çok başarısız, hele Dursun. Riva paralarını Belhanda gibi çöplere harcadı.
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
erhn Doneceğin yer yine kürkçü dükkanı. 6 ay sonra yine bu taraftarın karşısına çıkacak kişi soylemlerınde daha dikkatli olmalı.
Konya'da Eto'o sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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