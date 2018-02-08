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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Konya'da Eto'o sevinci

    Konya'da Eto'o sevinci

    Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 'o'nun karşısında ilk 11'de sahaya çıkacağını söyledi.

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında ile karşı karşıya geliyor. 2-2'lik ilk maçın rövanşı öncesi Yeşil beyazlılar'da 'o sevinci yaşanıyor.

    Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek yeni transfer Eto'o'yu bugün ilk 11'de oynatacağını açıkladı. Abdou Traore, Yatabare ve Volkan Şen'in ise sakatlıkları bulunuyor. Galatasaray'da da Denayer ve sakatlıkları nedeniyle yok.

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:09
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