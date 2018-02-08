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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    İşte 'ın yeni takımı

    İşte Yılmaz Vural'ın yeni takımı

    Akın Çorap Giresunspor'da teknik direktörlük görevine getirildi.

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, Teknik Direktör Metin Diyadin'in istifasının ardından 'la anlaştı.

    Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, Türkiye'nin en renkli teknik direktörü olarak bilinen Yılmaz Vural ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Bozbağ, gazetecilere yaptığı ilk açıklamada, "Yılmaz hocamız ile anlaşmaya vardık. Detayları daha sonra aktaracağım. Giresunspor'a ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

    Yılmaz Vural'ın 27. takımı Giresunspor oldu

    Geçtiğimiz yıl Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan Türk futbolunun en tanınmış simalarından olan Yılmaz Vural, daha önce kariyerinde Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Karşıyaka, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Karabükspor ve Adana Demirspor'da görev yaptı.

    Kariyerine 4 şampiyonluk sığdırdı

    26 yaşında teknik direktörülük kariyerine başlayan Vural, kariyerinde 1994-1995'te Eskişehirspor, 1995-1996'da Sarıyer, 2005-2006'da Antalyaspor ve 2017-2018'de Göztepe'yi Süper Lig'e çıkarttı. Yılmaz Vural, 2016-2017 sezonunda ise Adana Demirspor'un başında play-off'ta şampiyonluğu penaltı atışlarında kaybetti.

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:25
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