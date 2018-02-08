İşte Yılmaz Vural'ın yeni takımı
Akın Çorap Giresunspor'da teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural getirildi.
Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, Türkiye'nin en renkli teknik direktörü olarak bilinen Yılmaz Vural ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Bozbağ, gazetecilere yaptığı ilk açıklamada, "Yılmaz hocamız ile anlaşmaya vardık. Detayları daha sonra aktaracağım. Giresunspor'a ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.
Yılmaz Vural'ın 27. takımı Giresunspor oldu
Geçtiğimiz yıl Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan Türk futbolunun en tanınmış simalarından olan Yılmaz Vural, daha önce kariyerinde Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Karşıyaka, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Karabükspor ve Adana Demirspor'da görev yaptı.
Kariyerine 4 şampiyonluk sığdırdı
26 yaşında teknik direktörülük kariyerine başlayan Vural, kariyerinde 1994-1995'te Eskişehirspor, 1995-1996'da Sarıyer, 2005-2006'da Antalyaspor ve 2017-2018'de Göztepe'yi Süper Lig'e çıkarttı. Yılmaz Vural, 2016-2017 sezonunda ise Adana Demirspor'un başında play-off'ta şampiyonluğu penaltı atışlarında kaybetti.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:25
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Mete Kalkavan meydan okudu!
Toplam 21
Yorum
recep bu memlekette hakemler ve federasyon kurumsal güç gösterisini sadece Fener üzerinden yaparlar.Zira kamuoyu desteğini sadece fenere karsı alı
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F.Bahçe yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu
Toplam 11
Yorum
bjk Off 3 maç üst üste kocamanın zırıltılarını dinleyeceğiz :)
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Özbek'in kozu 6 milyon TL'lik bağış
Toplam 7
Yorum
Tek çalmayan Canaydın Benim fikrim tek çalmayan Ö.Canaydın.Anlamadığım Şampiyon oluyoruz avrupada başarı var ve hala maddi sıkıntı.Yoksa biz Messiyimi satın aldık
İşte Yılmaz Vural'ın yeni takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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