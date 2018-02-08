Eroğlu, yaptığı açıklamada, Ümraniyespor, İstanbulspor ve Gazişehir Gaziantep gibi son 3 haftayı kayıpsız geçtiklerini hatırlattı.

Bu seriyle yukarıdaki takımları yakalamanın önemli olduğunu vurgulayan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Takımlar arasındaki makas çok kısa. Kazandığında play-off'un içinde olabiliyorsun, kaybettiğinde de dışında kalabiliyorsun. Enteresan bir lig olacakmış gibi. Play-off için oynayan takımların sayısı fazla, favori gösterilen çok takım var. Kazanma alışkanlığını sürdüren Ümraniyespor biraz avantajlı duruyor. Favori gösterilen birkaç takım ikinci yarıya iyi başlayamadı. İstikrarlı olan ve performans anlamında mücadele gücünü ortaya koyan takımlar başarılı olacaktır. Biz de bu takımlar arasında olmak istiyoruz."

Ligde son 3 haftada Elazığspor'u 2-1, MKE Ankaragücü'nü 2-0 ve son olarak Balıkesirspor Baltok'u 2-1'lik skorla geçen İzmir temsilcisi, ligde 29 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.

Altınordu, 21. hafta mücadelesinde 10 Şubat Cumartesi günü 2. sıradaki Çaykur Rizespor'a konuk olacak.