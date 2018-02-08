"Favori gösterilen çok takım var"
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "İstikrarlı olan ve performans anlamında mücadele gücünü ortaya koyan takımlar başarılı olacaktır. Biz de bu takımlar arasında olmak istiyoruz." dedi.
Eroğlu, yaptığı açıklamada, Ümraniyespor, İstanbulspor ve Gazişehir Gaziantep gibi son 3 haftayı kayıpsız geçtiklerini hatırlattı.
Bu seriyle yukarıdaki takımları yakalamanın önemli olduğunu vurgulayan Eroğlu, şöyle konuştu:
"Takımlar arasındaki makas çok kısa. Kazandığında play-off'un içinde olabiliyorsun, kaybettiğinde de dışında kalabiliyorsun. Enteresan bir lig olacakmış gibi. Play-off için oynayan takımların sayısı fazla, favori gösterilen çok takım var. Kazanma alışkanlığını sürdüren Ümraniyespor biraz avantajlı duruyor. Favori gösterilen birkaç takım ikinci yarıya iyi başlayamadı. İstikrarlı olan ve performans anlamında mücadele gücünü ortaya koyan takımlar başarılı olacaktır. Biz de bu takımlar arasında olmak istiyoruz."
Ligde son 3 haftada Elazığspor'u 2-1, MKE Ankaragücü'nü 2-0 ve son olarak Balıkesirspor Baltok'u 2-1'lik skorla geçen İzmir temsilcisi, ligde 29 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.
Altınordu, 21. hafta mücadelesinde 10 Şubat Cumartesi günü 2. sıradaki Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:24
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Sosa ve Kamil beğenildi
Toplam 3
Yorum
10_UR Kamil ahmet bu takımın en iyi beki. Eğer pereira için bu maçta onu keserse; hoca için onazi den sonra yaptığı ikinci büyük haksızlık olur.
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Beşiktaş'tan yeni proje! Kartal ava çıkıyor
Toplam 6
Yorum
rte hikaye bunlar. ormancının bjk yi sömürme taktiği.ormancı kendi çıkarına rant elde etmeden bi iş yapmaz.
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F.Bahçe'den sert açıklama: "Hakkınızı yediğiniz milyonlar..."
Toplam 30
Yorum
UZMAN HAKEM SUNİ YORUMCULAR TRABZONLU 2 OYUNCUYU ATMADI DİYORLAR HEMDE HAKEM MAÇIN SONUCUNU ETKİLEMEDİ DİYORLAR FENER GOL ATTIDA VERMEDİMİ DİYORLAR YUH
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