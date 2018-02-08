“Eski Samaras değilim ama çok çalışıyorum”
Samsunspor’un dünyaca ünlü Yunan Yıldızı Georgios Samaras, “2 hafta sonra 33 yaşıma basıyorum. Eski Samaras tabii ki değilim ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” dedi.
"Eski Samaras değilim ama çok çalışıyorum"
Son haftalarda gösterdiği üstün performans ile herkes tarafından beğeni toplayan Georgios Samaras, "Takımın şu anda özgüveni çok yüksek. Herkes kendine güvenerek sahaya çıkıyor. Bu tip liglerdeki takımlarda güven çok önemli bir şey. Önümüzdeki maça son derece odaklanmış durumdayız. Pazar günü oynayacağımız Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında da son haftalardaki güzel performansımızı sergilemek istiyoruz. Hakem geçen maçta golümü vermedi. O geçmişte kaldı. Verilen kararla ilgili bir şey yapamayız. Önümüzdeki maçlara bakacağız. 2 hafta sonra 33 yaşıma basıyorum. Eski Samaras tabii ki değilim ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Son zamanlardaki performansım bireysel başarıdan kaynaklanmıyor. Takımın başarısı da beni olumlu etkiliyor. Takım arkadaşlarımın mücadelesi olmadan ben hiçbir şey yapamam" diye konuştu.
Öte yandan Samsunspor'a Kayyum Heyeti Başkanı olarak atanacağı öğrenilen Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz da kırmızı-beyazlıların antrenmanını izledi.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:32
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Oğuzhan, Arsenal'i istiyor!
Toplam 15
Yorum
santraforvet Çok değerli ama fiziği hala zayıf İngilteredeki bir takıma 1 sene kiralık verilse kuvvetlenir daha iyi bir duruma gelebilirdi
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MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap!
Toplam 4
Yorum
Hiç İnandırıcı Değil. Bence asıl bu açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Her zaman olduğu gibi bu yıl da MHK ve hakemler lige bir düzen vermektedirler. Yemiyoruz
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MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap!
Toplam 4
Yorum
Barış ulusoy Acaba kendi söylediklerine kendi inanıyor mu çok merak ediyorum:)))
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