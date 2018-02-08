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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Emeğe saygısızlık olmaz

    Emeğe saygısızlık olmaz

    Lider Ümraniye’nin hocası Bektaş, Adana teknik patronu Özköylü’nün açıklamasına tepki gösterdi

    1.LİG'de lider durumda bulunan Ümraniyespor'un başarılı teknik direktörü Bayram Bektaş, gündem ve takım hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Transfer yapmamalarına rağmen iyi bir ara dönem geçirdiklerini söyleyen Bektaş, "Kendi evimizde her maça kazanmak için çıkıyoruz. Deplasmanda da alacağımız her puanın ayrı bir önemi var. Kalan maçlarda 8 galibiyet alırsak Süper Lig'e çıkarız" diye konuştu. teknik direktörü Osman Özküylü'nün "Ümraniyespor hakemler tarafından kollanıyor" açıklaması hakkında da konuşan Bektaş şu ifadeleri kullandı: "Kamuoyunu yanlış yönlerdirmemek, hakemlerin hakkını yememek, zan altında bırakmamak ve en önemlisi mücadele eden futbolcuların emeğine saygısızlık yapmamak lazım."
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:58
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