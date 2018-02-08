Denizlispor Ertuğrul'la sahada
SPOR Toto 1. Lig'de üst üste 2 yenilgiyle düşme hattında kalınca Teknik Direktör Reha Erginer'le yollarını ayıran Denizlispor, cumartesi günü Elazığspor deplasmanına Sportif Direktör Bülent Ertuğrul yönetiminde çıkacak.
Denizlispor'da Erginer'in ayrılığı sonrası futbolcuları antrenmanlarda çalıştıran Bülent Ertuğrul ve eski futbolculardan Mustafa Keçeli, Elazığ mücadelesinde de takımı yönetecek.
Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, teknik direktörlük görevi için 4-5 isimle görüşme yapıldığını, Elazığspor maçının sonucuna göre bir adım atacaklarını belirtti. Listedeki isimler arasında yer alan Metin Diyadin'in yönetimin teklifini kabul etmediği öğrenildi. Elazığ maçıyla yeni bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Bülent Ertuğrul, "Önümüzde iki deplasmanı var, ardından Ümraniyespor ile evimizde oynayacağız. Bu 3 maçtan en az 5 puan almak istiyoruz" dedi.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:01
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Hasan Şaş: Eboue cuma günü geliyor
Toplam 7
Yorum
cimboli psikolojisi yerle bir olmuş adama çocukları teslim etmek tam bizim işimiz.
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Beşiktaş-Fenerbahçe maçları ne zaman?
Toplam 11
Yorum
UZMAN GÖZLEMCİ ESKİ HAKEM YORUMCULARI FENER MAÇLARI İÇİN HEM YÜZDE YÜZ KIRMIZI DİYORLAR HEMDE HAKEM MAÇ SONUCUNA TESİR ETMEDİ DİYORLAR BIRAKIN BU TRAŞLARI
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1 numaralı sorun...
Toplam 5
Yorum
İLHAM AZERİ Vay dursun, sen neymişsin.....
Denizlispor Ertuğrul'la sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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