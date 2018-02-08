Arma için oynuyorlar

Genç hoca “Forma ve armasına sahip çıkan bir oyuncu grubumuz var” dedi ve ekledi: “Rize kimsenin hakkını yiyerek şampiyon olmak istemez”

Ç.Rize Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez dünkü idman öncesi gazetecilere açıklamalar yaptı. Üzülmez, Atınordu maçında saha ve seyirci avantajını kullanıp 3 puan almak istediklerini söyledi. Oyuncularının oyundan kopmadan mücadele ettiklerinin altını çizen genç çalıştırıcı, onlara olan güvenini şu sözlerle açıkladı: "Forma ve armasına sahip çıkan bir futbolcu topluluğuna sahibim. Ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar." Altınordu maçının zor olacağını ifade eden Üzülmez, "Altınordu koşan ve mücadele eden bir takım. Dolayısıyla dikkatli olmamız gerekiyor; biz de takım olarak doğru ve iyi yoldayız" şeklinde konuştu.



POLEMİĞE HİÇ GEREK YOK

Rizespor'un başkalarının hakkını yiyerek şampiyon olmak istemeyeceğini de sözlerine ekleyen Üzülmez şöyle devam etti: "Bizim maçlardan sonra bazı takım hocaları olumsuz görüş belirtiyorlar. Ben hiçbir takımla ilgili konuşmadım. Erzurum'da yediğimiz gol tam olarak çizgiyi geçmedi, Vedat Muric'e yapılan harekete penaltı çalınmadı. Hakemlerin ellerinden gelenin en iyisini yaptığını biliyoruz. Polemiğe gerek yok."