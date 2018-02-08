Arma için oynuyorlar
Genç hoca “Forma ve armasına sahip çıkan bir oyuncu grubumuz var” dedi ve ekledi: “Rize kimsenin hakkını yiyerek şampiyon olmak istemez”
POLEMİĞE HİÇ GEREK YOK
Rizespor'un başkalarının hakkını yiyerek şampiyon olmak istemeyeceğini de sözlerine ekleyen Üzülmez şöyle devam etti: "Bizim maçlardan sonra bazı takım hocaları olumsuz görüş belirtiyorlar. Ben hiçbir takımla ilgili konuşmadım. Erzurum'da yediğimiz gol tam olarak çizgiyi geçmedi, Vedat Muric'e yapılan harekete penaltı çalınmadı. Hakemlerin ellerinden gelenin en iyisini yaptığını biliyoruz. Polemiğe gerek yok."
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:04
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
karakartal club brugge ile beşiktaş'ı utanmadan aynı kefeye koyabildiğin için 5. stoperdin zaten :D
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Almanlar, Bruma'yı konuşuyor!
Toplam 6
Yorum
Bruma yeni Robben olacak Bir kaç yıl içinde Bruma yeni Robben olacak. GS yöneticileri çok başarısız, hele Dursun. Riva paralarını Belhanda gibi çöplere harcadı.
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
erhn Doneceğin yer yine kürkçü dükkanı. 6 ay sonra yine bu taraftarın karşısına çıkacak kişi soylemlerınde daha dikkatli olmalı.
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