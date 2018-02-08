Altınordu'da Hasan tam isabet
SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Altınordu'nun ara transfer döneminde Samsunspor'dan kadrosuna kattığı stoper Hasan Hatipoğlu, ilk 3 maçında sergilediği performansla tam not aldı.
Elazığspor, Ankaragücü ve Balıkesirspor Baltok galibiyetlerinde ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli defans oyuncusu kısa sürede kırmızı-lacivertli takımın vazgeçilmezi oldu.
Sezonun ilk yarısında savunmada sıkıntı yaşadıklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Hasan'ın aramıza katılmasıyla defanstaki sorunumuzu çözdük. Tecrübe ve performans anlamında bize büyük katkısı oldu" dedi.
Öte yandan Çaykur Rizespor deplasmanına hazırlanan Altınordu'da sakatlığı devam eden forvet Fatih dışında eksik bulunmuyor.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:19
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Sosa ve Kamil beğenildi
Toplam 3
Yorum
10_UR Kamil ahmet bu takımın en iyi beki. Eğer pereira için bu maçta onu keserse; hoca için onazi den sonra yaptığı ikinci büyük haksızlık olur.
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Beşiktaş'tan yeni proje! Kartal ava çıkıyor
Toplam 6
Yorum
rte hikaye bunlar. ormancının bjk yi sömürme taktiği.ormancı kendi çıkarına rant elde etmeden bi iş yapmaz.
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F.Bahçe'den sert açıklama: "Hakkınızı yediğiniz milyonlar..."
Toplam 30
Yorum
UZMAN HAKEM SUNİ YORUMCULAR TRABZONLU 2 OYUNCUYU ATMADI DİYORLAR HEMDE HAKEM MAÇIN SONUCUNU ETKİLEMEDİ DİYORLAR FENER GOL ATTIDA VERMEDİMİ DİYORLAR YUH
Altınordu'da Hasan tam isabet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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