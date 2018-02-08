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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    'da Hasan tam isabet

    Altınordu'da Hasan tam isabet

    SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren 'nun ara transfer döneminde Samsunspor'dan kadrosuna kattığı stoper Hasan Hatipoğlu, ilk 3 maçında sergilediği performansla tam not aldı.

    Elazığspor, Ankaragücü ve Balıkesirspor Baltok galibiyetlerinde ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli defans oyuncusu kısa sürede kırmızı-lacivertli takımın vazgeçilmezi oldu.

    Sezonun ilk yarısında savunmada sıkıntı yaşadıklarını dile getiren teknik direktör , "Hasan'ın aramıza katılmasıyla defanstaki sorunumuzu çözdük. Tecrübe ve performans anlamında bize büyük katkısı oldu" dedi.

    Öte yandan Çaykur Rizespor deplasmanına hazırlanan 'da sakatlığı devam eden forvet Fatih dışında eksik bulunmuyor.

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:19
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