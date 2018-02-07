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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    , Giresunspor'a hazırlanıyor

    <a href="/index/eskisehirspor?id=9d8afa20-d6de-49b6-a729-c9629bd2aec9" class="" rel="tag">Eskişehirspor</a>, Giresunspor'a hazırlanıyor

    , Spor Toto 1. Lig'de karşılaşacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

    'da Akın Çorap Giresunspor maçı hazırlıkları sabah saatlerinde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman ile devam etti. Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında karşılaşacağı Giresunspor maçı için çalışmalar tüm hız devam ederken, antrenman Teknik Direktör Yücel İldiz yönetimininde 70 dakika sürdü.

    Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, istasyon çalışması ile devam etti. Yarım saha oyun ile son bulan antrenmanın ardından çalışmalar akşam saatlerinde devam edecek.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:35
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