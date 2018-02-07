Eskişehirspor, Giresunspor'a hazırlanıyor
Eskişehirspor, Spor Toto 1. Lig'de karşılaşacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, istasyon çalışması ile devam etti. Yarım saha oyun ile son bulan antrenmanın ardından çalışmalar akşam saatlerinde devam edecek.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:35
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Beşiktaş'ta divan 24 Şubat'ta toplanıyor
Toplam 1
Yorum
sportmen Geleceği olan bir futbolcuydu.Takıma kazandırılmalıydı.
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Kriz büyüyor
Toplam 27
Yorum
sportmen FB nin şampiyonluk için kadrosu yeterli diyen Aykut şimdi neden ağlıyor.Fazla küçülmeden bıraksın.
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Mustafa Pektemek, ligde formayı zorluyor
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 LARİNİ DE ARADA DEĞERLENDİR İKİNCİ YARILARDA HOCA..TAKIMA ISINSIN..
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