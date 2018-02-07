"Denizlispor maçı kazanılması gereken bir mücadele"
Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında oynanacakları Denizlispor maçında sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirterek, "Kazanmanın doğrularını sahaya yansıtmamız lazım. Oyuncularım bu bilinç içerisinde" dedi.
"KAZANMAMIZ GÜZEL OLACAKTIR"
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 7 haftalık programı da değerlendiren Teknik Direktör Kalpar, "Sıkıştırılmış bir program. Bunu kabul etmek lazım ama yapılacak bir şey yok. Böyle bir program olacağını düşünmüyorduk, öncesinden de bilgimiz yoktu. Nasıl 3, 4 günde bir maç oynanır buna uyum sağlamaya bakacağız. Bu süreçte tüm oyuncularımızdan faydalanmaya çalışacağız. Biz maçı kiminle nasıl kazanırız onu hesaplarız. Yenilerin oynaması güzel ama kazanmamız daha güzel" diye konuştu.
MEHMET YİĞİT: "TARAFTARIMIZI YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ"
Ankaragücü karşısında cezalı olduğu için forma giyemeyen kaptan Mehmet Yiğit ise, "Ankaragücü karşısında arkadaşlarım iyi bir oyun ortaya koydu. Bu hafta Denizlispor maçımız var. Bence çok zor bir maç olacak. Kırılma maçlarından bir tanesi. Taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Denizlispor maçını kazanıp inşallah iyi bir ivme yakalarız. 3 haftada 6 maç oynanacak. O maçlar bizim kaderimizi belirleyecek" açıklamasını yaptı.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:42
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Beşiktaş'ta divan 24 Şubat'ta toplanıyor
Toplam 1
Yorum
sportmen Geleceği olan bir futbolcuydu.Takıma kazandırılmalıydı.
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Kriz büyüyor
Toplam 27
Yorum
sportmen FB nin şampiyonluk için kadrosu yeterli diyen Aykut şimdi neden ağlıyor.Fazla küçülmeden bıraksın.
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Mustafa Pektemek, ligde formayı zorluyor
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 LARİNİ DE ARADA DEĞERLENDİR İKİNCİ YARILARDA HOCA..TAKIMA ISINSIN..
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