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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    "Denizlispor maçı kazanılması gereken bir mücadele"

    "Denizlispor maçı kazanılması gereken bir mücadele"

    Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, 1. Lig'in 21. haftasında oynanacakları Denizlispor maçında sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirterek, "Kazanmanın doğrularını sahaya yansıtmamız lazım. Oyuncularım bu bilinç içerisinde" dedi.

    Elazığspor, 1. Lig'in 21. haftasında sahasında karşılaşacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde yapılan antrenmana, tedbir amaçlı dinlendirilen Murat Akça katılmazken, kaleci Soner Şahin düz koşuyla çalışmayı tamamladı. Antrenman öncesi Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Takımın Ankaragücü karşısında sergilediği performanstan memnun olduğunu dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, "Bu iyi oyunu 3 puanla süsleyebilirdik, ama olmadı. Oyuncularım gerçekten en iyisini sahaya yansıtmaya çalıştılar. Konum itibariyle bu hafta oynayacağımız Denizlispor maçı bizim açımızdan en kolay olmayan ve en değerli maç. Bu maçı kazandığımız takdirde küçükte olsa bir seri yakalamış oluruz. Kazanılması gereken bir maç. Kazanmanın doğrularını sahaya yansıtmamız lazım. Oyuncularım bu bilinç içerisinde. Denizlispor küme düşmemeye oynuyor. Buradan eli boş dönmek istemeyeceklerdir. Ne olursa olsun kazanmanın hüviyetini sahaya yansıtmamız lazım. İnşallah bunu gerçekleştirebiliriz" şeklinde konuştu.

    "KAZANMAMIZ GÜZEL OLACAKTIR"
    Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 7 haftalık programı da değerlendiren Teknik Direktör Kalpar, "Sıkıştırılmış bir program. Bunu kabul etmek lazım ama yapılacak bir şey yok. Böyle bir program olacağını düşünmüyorduk, öncesinden de bilgimiz yoktu. Nasıl 3, 4 günde bir maç oynanır buna uyum sağlamaya bakacağız. Bu süreçte tüm oyuncularımızdan faydalanmaya çalışacağız. Biz maçı kiminle nasıl kazanırız onu hesaplarız. Yenilerin oynaması güzel ama kazanmamız daha güzel" diye konuştu.

    MEHMET YİĞİT: "TARAFTARIMIZI YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ"
    Ankaragücü karşısında cezalı olduğu için forma giyemeyen kaptan Mehmet Yiğit ise, "Ankaragücü karşısında arkadaşlarım iyi bir oyun ortaya koydu. Bu hafta Denizlispor maçımız var. Bence çok zor bir maç olacak. Kırılma maçlarından bir tanesi. Taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Denizlispor maçını kazanıp inşallah iyi bir ivme yakalarız. 3 haftada 6 maç oynanacak. O maçlar bizim kaderimizi belirleyecek" açıklamasını yaptı.


    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:42
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