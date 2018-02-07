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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Denizlispor, yönetiminde çalıştı

    Denizlispor, Bülent Ertuğrul yönetiminde çalıştı

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un sportif direktörü , kendileri için kalan 14 maçın her birinin final niteliğinde olduğunu, Elazığspor maçından puan çıkarmak zorunda olduklarını belirtti.

    Denizlispor, ligin 21. haftasında cumartesi günü Elazığspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdürdü.

    Teknik direktör Reha Erginer'le kulübün yollarını ayırmasından sonra sportif direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Ertuğrul'un yardımcılıklarını eski Denizlispor oyuncusu Mustafa Keçeli, 21 yaş altı teknik direktörü Mustafa Ceviz ve 21 yaş altı kaleci antrenörü Ferruh Erdoğan üstlendi.

    Ertuğrul, antrenman sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Reha Erginer'in değer verdikleri bir teknik direktör olduğunu, ayrılmasına üzüldüklerini ama sürecin istedikleri gibi gelişmemesinden dolayı yönetimin bu şekilde bir karar verdiğini kaydetti.

    Takımın eksiklerini bildiğini dile getiren Ertuğrul, "Bu kısa süreçte görevimizin en iyisini yapıp Elazığ maçından puan ve puanlarla dönmek zorundayız. Makas daralıyor. Artık her hafta final. Elazığspor maçı da onlardan biri. Kazanmak istiyoruz. Takıma inancımız tam. İnşallah el birliği ile bu takımı layık olduğu yere getireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:10
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