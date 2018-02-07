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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    , çıkışa geçmek istiyor

    Boluspor, çıkışa geçmek istiyor

    Spor Toto 1. Lig takımlarından 'un teknik direktörü , 21. haftada maçıyla çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

    Son iki haftadır kaybeden kırmızı-beyazlı ekip, cumartesi günü sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör , kaybettikleri iki maçtan birinde, sezonun en iyi performansını ortaya koyduklarını belirtti.

    Ümraniyespor karşısında 6-7 gol pozisyonunu harcayarak maçı kaybettiklerini anımsatan Karafırtınalar, Gazişehir Gaziantep maçının beklentinin altında oynandığını ifade etti.

    "Kaybettiğimiz maçlara çok takılmayacağız." diyen Karafırtınalar, "Ligde ilk ikiden uzaklaştık gibi görülüyor. Play-off'un 2 puan gerisindeyiz. Geldiğimizde 8 puan gerisindeydik. Önümüzde 14 maç var." dedi.

    Karafırtınalar, iç sahada oynayacakları Grandmedical Manisaspor maçının önemli olduğunu vurgulayarak "Grandmedical Manisaspor maçı bizim çıkış maçımız, inşallah sonucu da öyle olur. Ondan sonraki oynayacağımız diğer maçlar uzun vadeli hedefler. Bundan sonra her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. O gücümüz de var." diye konuştu.

    Oyuncuların sağlık durumu hakkında bilgi veren Karafırtınalar, "Poepon'un sağlık durumu iyi, sorun yok. Takımla antrenmana çıkacak. Santos'un da ufak tefek ağrıları var. Caner'in MR'si çekilecek. Başka bir eksiğimiz yok şu anda." ifadelerini kullandı.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:49
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