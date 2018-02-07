Balıkesirspor Baltok'tan TFF’ye maç günü sitemi
Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok'un Kulüp Başkanı Remzi Boncuk ve Teknik Direktör Giray Bulak, Ankaragücü maçı öncesi kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Başkan Boncuk, TFF'ye maç günlerinin ayarlanması ile ilgili sitemde bulundu.
BAŞKAN BONCUK'TAN TFF'YE SİTEM
Balıkesirspor Kulüp Başkanı Remzi Boncuk sözlerinin devamında TFF'ye de maç fikstürü için tepki göstererek, "Bugün fikstür açıklandı. Haftaya cumartesi günü Elazığspor ile maç yaptıktan sonra, salı günü Rize deplasmanına gideceğiz. Hafta arasına maç konulacağını TFF bize daha önce bildirmişti. Cumartesi günü Elazığspor ile maç oynayıp salı günü deplasmanda Rize'ye nasıl gideceğiz. Çalışma yapma imkanımız az kalıyor. Rizespor cuma günü maç yapıp Rize'ye dönüyor. TFF'ye telefon açıp soracağım ama değişen bir şey olmayacak. Bu maç planlaması için TFF'de bir kasıt aramıyorum ama planlamaların daha dikkatli yapılması lazım" diye konuştu.
BULAK: "ANKARAGÜCÜ MAÇI BİZİM İÇİN 6 PUANLIK MAÇ"
Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak hafta sonu oynayacakları MKE Ankaragücü maçının 6 puanlık maç olacağını belirterek, "Dersimize çok çalıştığımız Altınordu maçını deplasmanda kaybettik. Hazırlıklarımız iyi gitmişti. Maça oyuncularım stresli başladı. Biraz da planladığımız oyun şekli tutmayınca oyun bir anda 2-0'a geldi. İlk golden sonra oyuna müdahale etmeye başladık ama arkasından 2. gol geldi. Oyunun 30 dakikasından sonra oyunu dengeledik. Foxi ve Otoo ile goller kaçırdık. İlk yarıyı 2-1 bitirebilseydik ikinci yarı daha farklı olabilirdik. Uğur'u değiştirerek, oyuna ortak olmak istedik. Altınordu'ya gol atmak ve rakibi üzerimize çekmek istedik. Ben burada hiçbir oyuncumu ve çalışanı suçlamıyorum. Tamamen alınan sonuç benle ilgilidir. Oyun ikinci yarı elimize geçti ama yakaladığımız 2 veya 3 pozisyonu gole çeviremedik. Çok atak yaptık ama sadece 1 gol atabildik. Altınordu'nun özelliği şu; gol attığında çok çabuk topun arkasına geçen çok oyuncu ile savunma yapabilen bir takım. Bazen yakaladığınız pozisyonları atamazsınız. Ama gol atma özelliği olan futbolcular golü kaçırınca üzülüyorsunuz. Kazansaydık ligde 4'ncü sırada olacaktık. Bu bizi gerdi. Genç oyuncularımızı gerdi. Kazanamayınca rakibimizi lige ortak yaptık. Zor maçlar bizi bekliyor. Hafta sonu ve hafta içi maçlarımız başlıyor. Ankaragücü maçı hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Ankaragücü ile evimizde 6 puanlık bir maç oynayacağız. Ankaragücü'nün kaliteli ve geniş bir kadrosu var. İkinci yarıya iyi başlamayan bir Ankaragücü var. Kayıp olan puanlarımızı bu maçla telafi edeceğiz. Ankaragücü maçında kendi oyun sistemimizle oynayacağız. İnşallah evimizde iyi oynayıp bu maçı kazanacağız" şeklinde konuştu.
Basın toplantısı sonunda Balıkesirspor Baltok ile iletişim şirketi Juubel arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:26
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Fener yarı final aşkına
Toplam 2
Yorum
gsli kadro yetersiz aykut capsiz, biraz zor olursunuz. gs basak bjk puan kcok puan kaybetti yoksa suan 5 veya 6ciydiniz ancak
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Almanlar, Bruma'yı konuşuyor!
Toplam 3
Yorum
kaya özbek yönetimi güya borçları ödemek için futbolcuyu sattı yerine milyon eurolar vererek yeni oyuncular aldı. En az 25 milyon euro eder bruma
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Kriz büyüyor
Toplam 31
Yorum
KALE SORUNSALI SADECE BETO FENERİ YUKARI TAŞIRMIŞ..
Balıkesirspor Baltok'tan TFF’ye maç günü sitemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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