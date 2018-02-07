Altınordu ilk peşinde!

lk devrede 5'inci ve 7'nci haftalar arasında Samsunspor, Gaziantepspor ve Boluspor'u dize getirerek seri yakalayan Şeytan, bu kez çıtayı bir kademe daha yukarı taşımak istiyor.



Çaykur Rizespor'un gücünü bildiklerini dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Rakip iç sahadaki son 5 maçını kazanmış. Ligin en skorer takımına karşı oynayacağız. Takım savunmasında dikkatli olmalıyız. Zor bir deplasman olacağı kesin; ancak biz de iyi bir çıkış yakaladık. İç saha, deplasman ayrımı yapmıyoruz. Futbolseverlere keyifli bir müsabaka izleteceğimizi düşünüyorum" dedi. Altınordu'da tedavisi süren Fatih dışında eksik yok.



İZTO'DAN TAM DESTEK

İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeleri Derneği (İZTOMÜD), Altınordu'nun Bornova Stadı'nda Balıkesirspor'u 2-1 yendiği maçta kırmızı-lacivertli takıma tribünden destek verdi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ile birlikte Balıkesirspor zaferine şahitlik eden İzmirli işadamları futbolcuları bol bol alkışladı. Altınordu'nun tüm Türkiye'ye örnek bir kulüp olduğunu belirten İZTOMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aşçıoğlu, "Kadrosunda tamamen Türk gençlerini bulunduran Altınordu'yu desteklemek tüm İzmirlilerin boynunun borcu. Altınordu'ya Süper Lig yakışır" dedi.