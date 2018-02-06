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    06 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    bitmesi bize yaradı’

    ‘Transferin bitmesi bize yaradı’
    Manisa 'nın hocası , transfer döneminin sona ermesinin lehlerine olduğunu kaydetti. Taşkın, "Gidip gitmemekte kararsız bazı oyuncularımız vardı. 10 oyuncusunu kaybetmiş Manisaspor'un birkaç oyuncusunu daha kaybetmeye tahammülü yoktu" diye konuştu
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:29
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