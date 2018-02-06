Spor Toto 1. Lig'de zirvede yer alan Ümraniyespor'un 26 yaşındaki oyuncusu Vasilogiannis, açıklamalarda bulundu. "Ümraniyespor'a transfer olurken Spor Toto 1. Lig'in seviyesini bilmiyordum." diyen Yunan futbolcu, "Ligde çok iyi oyuncular var. Bazı takımlar hem hücumda hem de savunmada güçlü olmayı benimserken, bazıları ise tamamen ikili mücadeleye dayalı futbol oynuyor." şeklinde görüş belirtti.

Vasilogiannis, Türkiye'ye uyum sürecinde herhangi bir problem yaşamadığını aktararak, "Türkiye ile Yunanistan arasında hem hayat hem de insan karakterlerinde benzerlikler var. Bu aşamada kulübüm bana çok yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor'a imza atmadan önce Türkiye'de forma giyen herhangi bir vatandaşı ile iletişim kurmadığını belirten kanat oyuncusu, "Theofanis Gekas, Georgios Samaras ve Andreas Tatos'u tanıyorum. Bu isimlerin çok iyi kariyerleri var. Ümraniyespor'a geldikten sonra bu isimlerle konuştum. Bazen aynı şehirlerde olduğumuzda görüşmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Türk ve Yunan futbolunu kıyaslayan Vasilogiannis, şunları kaydetti:

"Spor Toto Süper Lig, Yunanistan liginden daha kaliteli. Yunanistan'da 4 veya 5 ekibin dışında rekabet edilebilecek bir ortam olmuyor. Kalite konusunda sorun yaşanıyor. Yunanistan'da diğer takımlar da kadro kalitesini artırırsa, gerisi gelir diye tahmin ediyorum."

Sezonun kalan bölümünde her maça final havasında çıkacaklarını dile getiren Vasilogiannis, "İkinci yarıya iyi başladık. Belirli bir seviyeye geldik. Bu formumuzu korumalıyız. Yönetim, teknik kadro ve oyuncular anlamında iyi bir ekibe sahibiz." ifadelerini kullandı.