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    06 Şubat 2018, Salı
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    kendinden emin

    <a href="/index/samudio?id=a95ea9f7-d55d-404f-81cb-84db84e12506" class="" rel="tag">Samudio</a> kendinden emin
    LİGDE attığı 10 golle krallık yarışında olan Rizeli , 2 haftalık suskunluğunu Altınordu maçında bozmak istediğini söyledi. Paraguaylı futbolcu, "Sezon sonu 'e direkt çıkacağımızı düşünüyorum. Ben de buna gollerimle destek olmak istiyorum" dedi.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:25
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