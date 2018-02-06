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    06 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’ye gidiyor

    Samsun TFF’ye gidiyor
    'un sportif direktörü Coşkun Zeren, maçının son dakikasında Samaras ile buldukları golü faul gerekçesiyle vermeyen hakem Erkan Ergin'e tepki gösterdi: "Hakem hakkımız olan 2 puanımızı çaldı. 'ye başvurup serzenişimizi dile getireceğiz."
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:30
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