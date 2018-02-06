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    06 Şubat 2018, Salı
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    Mazi ‘Ümraniye’ diyor

    Mazi ‘Ümraniye’ diyor

    ekibi, son 14 sezonun istatistiklerine göre ’e yükseldi bile!

    Spor Toto 1. Lig'de 20. haftayı 41 puanla lider geçen Ümraniyespor'un istatistiklere göre 'e çıkma şansı yüksek. ekibi, son olarak Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 41'e yükseldi. Ligin son 14 sezonunda 40 ve üstü puana ilk ulaşan takımların büyük bölümünün Süper Lig'e çıkması dikkati çekti. Son 14 sezonda 40 ve üstü puanı ilk yakalayan 17 ekibin 14'ü sezon sonunda hedefine ulaştı. Bu takımlardan 9'u şampiyon olarak 'e yükselirken, 3 takım sezonu 2. bitirdi. İki ekip ise play-off'larda mücadele ederek bir üst lige çıktı.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:21
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