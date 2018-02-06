Manisaspor’da Boluspor hazırlıkları sürüyor

Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda G. Manisasporlu futbolcular salonda kuvvet çalışması yaptı. G. Manisaspor'da izinden dönen Timur Karagülmez, sakatlığı nedeniyle dünkü antrenmanlarda yer alamayan Uğur Pamuk ve geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle dün sabah antrenmanında dinlendirilen Hikmet Balioğlu takımdan ayrı olarak sahada özel çalışma yaptı.