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    06 Şubat 2018, Salı
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    Manisaspor’da hazırlıkları sürüyor

    Manisaspor’da Boluspor hazırlıkları sürüyor

    Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek olan Grandmedical Manisaspor, hazırlıklarına bugün Tarık Almış Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman ile devam etti.

    Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda G. Manisasporlu futbolcular salonda kuvvet çalışması yaptı. G. Manisaspor'da izinden dönen Timur Karagülmez, sakatlığı nedeniyle dünkü antrenmanlarda yer alamayan Uğur Pamuk ve geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle dün sabah antrenmanında dinlendirilen Hikmet Balioğlu takımdan ayrı olarak sahada özel çalışma yaptı.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:36
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