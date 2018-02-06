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    06 Şubat 2018, Salı
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    ’da silahlı saldırı!

    Kastamonu’da silahlı saldırı!
    TFF 2. Lig takımlarından Kastamonuspor'da büyük dehşet! Daha önce kulüpte masörlük yapan ve işten çıkarılan fakat başvurusu sonrası yeniden göreve başlayan Emre Sarıoğlu, kulüp binasına gelerek silahla terör estirdi. Yaşanan saldırıda Kulüp Müdürü Eren Uzun ile futbolcu Salih Sefercik ayaklarından vuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada saldırı sonrası acil olarak hastaneye kaldırılan Uzun ile Sefercik'in taburcu edildiği bildirildi.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:28
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