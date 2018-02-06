Görme engelli taraftar, Eskişehirsporlu futbolcularla buluştu

Görme engelli Mehmet Salih Karadağ ile babası Salih Karadağ, Eskişehirspor yönetiminin davetlisi olarak Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne geldi.

Karadağ, burada hayranı olduğu siyah-kırmızılı futbolcularla fotoğraf çektirip, sohbet etti. Kulübün sportif direktörü İzzet Erdoğan ve futbolcular, Karadağ'a üzerinde adının yazılı olduğu Eskişehirspor forması verdi.

Teknik direktör Yücel İldiz ile antrenman öncesi toplantıya da katılan küçük taraftar, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesislerde futbolcularla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Eskişehirspor'un her maçını stattan takip ettiğini anlatan Karadağ, "Maçlarda kendimi coşkulu bir yerde hissediyorum. Maçlara 'kazanacağız' umuduyla gidiyorum. Hemen hemen bütün tezahüratlarda takımıma destek oluyorum. Geçen haftaki Denizlispor maçında aldığımız galibiyetten dolayı mutlu oldum. Bu hafta sahamızda yapacağımız Akın Çorap Giresunspor maçını da kazanacağımızı ümit ediyorum." diye konuştu.

Karadağ, siyah-kırmızılı takımda en fazla sevdiği futbolcunun Kayacan Erdoğan olduğunu sözlerine ekledi.