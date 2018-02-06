Giresunspor, Yılmaz Vural ile görüşecek
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'da, kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, teknik direktörlük için Yılmaz Vural ile görüşeceklerini bildirdi.
Bozbağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında yer aldığı şekilde Yılmaz Vural ile Giresunspor arasında bir anlaşma olmadığını söyledi.
Yılmaz Vural ile sadece bir telefon görüşmesi yaptığı aktaran Bozbağ, "Telefon görüşmesinde de özellikle maddi açıdan çok ciddi bir uçurum olduğu görülüyor. Kendisiyle yarın İstanbul'da bir araya gelmeye düşünüyoruz." dedi.
Bozbağ, Yılmaz Vural ile yapacakları görüşmeden sonra durumun netleşeceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Ulusal medyanın yazdığı gibi bir anlaşma söz konusu değil, zaten kendisi şu anda Almanya'da. Onun için her şey artık yarınki görüşmede ortaya çıkar ama tekrar üzerine basarak söylüyorum, Yılmaz hoca ile aramızda maddi açıdan çok ciddi bir uçurum var, onu halledebilirsek kendisi Giresunspor'a hizmet etmeyi istiyor. Takımımız için hayırlısı ne ise Allah bize onu yapmayı nasip etsin."
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 14:56
-
Bu son şans
Toplam 18
Yorum
fbcan o zaman bol defans yapalım ki gol yemeyelim şansa bala da bi köşe vuruşu olur valbuena asist yapar nasıl olsa
-
"F.Bahçe, şampiyonluk yarışında ilk sırada"
Toplam 5
Yorum
zafer aykut hoca cesaretli olsa atak oynatsa kesin liderdi şu an.bazı maçlarda beraberlik kadrosu 3 tane önlibero oynattı 2 şer puan kaybı oldu.
-
İşte Terim'in Sivas yanlışları
Toplam 9
Yorum
ART GS 4-2-3-1 ŞEKLİNDE OYNAMAZ.BU DÜZENDE 6 KİŞİYLE DEFANS YAPIYORSUN.KORKAK AMAN GOL YEMEYEYİM DİYENLER BÖYLE OYNAR.GS 4-1-4-1 OYNAMALI.
Giresunspor, Yılmaz Vural ile görüşecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.