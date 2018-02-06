Gazişehir Gaziantep'te hedef Süper Lig

Erkan Sözeri, takımın Futbol Şube Sorumlusu Erhan Özmen ve kulüp yöneticileriyle birlikte Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.



Ligi ilk iki sırada tamamlayıp Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini ifade eden Sözeri, "Gazişehir Gaziantep olarak hedefimiz belli. Hedefe giden yolda emin adımlarla yürüyoruz. Takım olarak şu anda kayıpsız olarak devam ediyoruz. Sistemimize baktığımız zaman da gelişerek devam eden bir oyunumuz var. Oyuncularımızın takım içerisinde etki alanları ve pozisyon alanlarında gayet iyi, çok isteyen, arzulayan ve bu takımın bir parçası olmayı kendine ilke eden bir oyuncu grubumuz var. Bunu da kaybetmemek için çok çalışmaya devam ediyoruz. İlk ikiyi hedeflediğimiz için maç kaybetme şansımız yok. Kayıpsız gitmenin planlarını yapıyoruz. Ligin en az gol yiyen takımıyız. Bu oyun anlayışımızı sahaya yansıttığımız zaman daha iyiye gideceğiz" açıklamasını yaptı.



Gaziantep'te hafta sonları maçların şenlik ve karnaval şeklinde olması gerektiğini ifade eden takımın futbol şube sorumlusu Erhan Özmen ise, "Gaziantep büyük bir kent. Gaziantep ekonomik anlamda Türkiye'nin gözbebeği olan şehirlerimizden birisi, bu kadar zorluğa rağmen ekonomik bir destan yazıyor. Bunu sporda da yaparak Gazişehir'i Spor Toto Süper Lig'e taşıyarak maçları karnaval ve şenlik içerisinde yapmalıyız. Kente gelecek olan büyük takımlarında getireceği ekonomik katkıları Gaziantep hak ediyor" diye konuştu.